TFC-OM : coup d’envoi retardé à cause d’affrontements entre supporters

Classé comme un "match à risques" par la Division nationale de lutte contre le hooliganisme (DNLH), la rencontre entre Toulouse et l’Olympique de Marseille ce dimanche 21 avril est sous haute surveillance. Cependant, des incidents ont éclaté dans un bar près du Stadium. Selon les informations de la Dépêche du Midi, des Marseillais auraient fait irruption dans un bar fréquenté par des supporters toulousains et auraient blessé l’un d’eux à l’épaule. Les agresseurs, en bus et avec deux autres voitures, avaient déjà pris la fuite au moment de l’intervention de la police alors que leur victime a été hospitalisée.

« Je passais en voiture au niveau de la nouvelle passerelle, à Empalot. Y avait un bus blanc arrêté et des policiers autour dont l’un d’eux brandissait un fusil vers l’autocar ! Ça fait bizarre. À l’intérieur, il y avait des gens en noir. Ils ne ressemblaient pas à des supporters de l’OM» a affirmé un passant au quotidien occitan. Outre cet incident assez grave, de violents affrontements ont eu lieu ce dimanche aux abords du Stadium. En effet, des ultras toulousains auraient attaqué les cars des supporters de l’OM avec des jets de fumigènes, mortiers, voire des barrières. Dispersés ensuite par les CRS présents au stade, les fans toulousains ont vu leurs rivaux répondre par des lancers de projectiles. Pour rappel, le coup d’envoi du match entre le TFC et l’OM était prévu à 19h. Il sera finalement décalé à 19h15 en raison de la situation hostile aux abords du stade.