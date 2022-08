PSG-Montpellier : les compositions probables

La suite après cette publicité

Le PSG retrouve le Parc des Princes ce soir à l'occasion de la 2e journée de Ligue 1. Ce sera aussi la première rencontre entre le public parisien et Christophe Galtier dans son nouveau costume. Le nouvel entraîneur va affronter le Montpellier d'Olivier Dall'Oglio et pourra compter sur toutes ses forces vives. Suspendu en Trophée des Champions, puis blessé lors de la 1ère journée à Clermont, Kylian Mbappé sera bel et bien sur le terrain cette fois.

Dans ce 3-4-3, le champion du monde mènera l'attaque en compagnie de Neymar. Le duo sera soutenu par un Messi un peu en retrait. Dans le reste de la composition, il n'y a pas vraiment de surprise. Galtier titularisera une nouvelle fois Gigio Donnarumma dans le but, préféré à un Keylor Navas qui pourrait bien rejoindre Naples dans les prochains jours. La défense centrale devrait elle être composée des trois mêmes hommes : Ramos-Marquinhos-Kimpembe.

Première apparition pour Renato Sanches ?

Mukiele démarrerait une nouvelle fois sur le banc de touche, tout comme la dernière recrue parisienne, Renato Sanches. Absent la semaine dernière, l'ancien Lillois sera cette fois sur le banc et a des chances de connaître ses premières minutes ce soir. À sa place, l'entrejeu serait composé de Verratti et de Vitinha, dont les premières sorties font bonne impression. Enfin sur les côtés, Hakimi jouera à droite, pendant que Nuno Mendes occupera le flanc gauche.

Le MHSC devrait quant à lui se présenter en 4-2-3-1 avec Omlin en dernier rempart. Le Suisse sera protégé par une charnière centrale Falaye Sacko-Maxime Estève, laissant Mamadou Sakho sur le banc. Tchato à droite et Saint-Luce à gauche seront les latéraux. Le duo Chotard-Ferri est privilégié devant la défense, tandis que l'animation offensive offre de belles promesses sur le papier. Savanier évoluera en soutien de Khazri avec Maouassa à sa droite et Wahi de l'autre côté.

