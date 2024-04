Ligue des Champions (F) : le PSG va-t-il enfin conjurer le mauvais sort contre l’OL ?

Ce week-end, place à la Ligue des Champions féminines ! Dans le sillage des partenaires de Kylian Mbappé, tombeurs du FC Barcelone en milieu de semaine, les joueuses du Paris Saint-Germain tenteront de faire honneur au club de la capitale sur la scène européenne. Après avoir pris l’ascendant sur les Suédoises du BK Häcken à l’aller (2-1), les Parisiennes, portées par Chawinga et Katoto, ont parfaitement géré leur manche retour en s’imposant sur le score fleuve de 3 buts à 0, au Parc des Princes. Conséquence, la formation dirigée par Jocelyn Prêcheur, appelé à la rescousse en début de saison pour suppléer son père, retrouve le dernier carré de la Coupe aux grandes oreilles. Et à l’instar de sa dernière apparition à ce stade de la compétition en 2022, le PSG croisera le fer avec son meilleur ennemi, l’Olympique Lyonnais.

Autre formation française toujours en lice en C1 cette saison, l’OL a fait respecter la hiérarchie face au Benfica. Victorieuses mais bousculées à l’aller du côté de l’Estadio da Luz (2-1), les Fenottes de Sonia Bompastor ont déroulé en terres lyonnaises afin de se hisser au tour suivant pour la 13e fois depuis 2008. Sorties en quart de finale par Chelsea lors de l’édition précédente, les championnes de France sont en quête de revanche. Surtout, elles espèrent récupérer une couronne abandonnée au FC Barcelone, vainqueur de l’édition précédente. Finalistes à deux reprises en 2015 et 2017, les Parisiennes restent également sur une élimination aux portes du dernier carré. Si les deux écuries ont des arguments à faire valoir, ce choc au sommet entre les deux mastodontes du football féminin français s’annonce palpitant même si les pronostics penchent nettement en faveur du club rhodanien.

Le PSG doit se faire vengeance !

Fort d’une belle expérience sur la scène européenne et au regard des dernières oppositions entre les deux formations, Lyon part avec un avantage conséquent sur son rival francilien. En effet, Parisiennes et Lyonnaises se sont affrontées à six reprises par le passé en phase finale de Ligue des Champions dont trois fois en demi-finales (2016, 2020 et 2022) et une fois en finale. Force est de constater que ces rendez-vous ont constamment souri aux Fenottes. Humiliées en 2016, les Parisiennes avaient donné du fil à retordre aux Rhodaniennes quatre ans plus tard, Lyon s’imposant d’une courte tête. En 2022, les dieux du football s’étaient une énième fois rangés du côté des coéquipières de Wendie Renard qui avaient pris le meilleur par deux fois (3-2, 1-2) sur le club rouge et bleu alors embourbé en pleine affaire Hamraoui.

L’année ou jamais pour le PSG ? Invaincues depuis 24 matchs toutes compétitions confondues, les joueuses de Jocelyn Prêcheur tenteront de capitaliser sur leur dynamique actuelle pour contrecarrer les plans rhodaniens. Surtout, le club de la capitale pourra s’appuyer sur ses éléments forts à l’image de Tabitha Chawinga, actuelle meilleure buteuse de D1 Arkema avec 18 réalisations. En parallèle, la formation francilienne devrait compter sur les retours importants d’Elisa de Almeida et de Lieke Martens. Si Sonia Bompastor sera privée des Allemandes Sara Däbritz et Dzsenifer Marozsan ainsi que d’Eugénie Le Sommer, opéré du genou en début de semaine, la technicienne française se reposera sur ses deux atouts offensifs, la Norvégienne Ada Hegerberg et Delphine Cascarino, buteuse à trois reprises face au Benfica au tour précédent. En d’autres termes, la bataille entre les deux cadors français s’annonce rude dans un Parc OL qui devrait battre son record d’affluence.

