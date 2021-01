Journal du Mercato : l'OM passe la seconde !

La suite après cette publicité

En France :

On démarre ce Journal du Mercato en France, du côté de Marseille où l'OM continue de s'activer sur le marché des transferts. Après l'arrivée de Pol Lirola, prêté par la Fiorentina et les départ de Kevin Strootman et de Florian Chabrolle, il y a encore du mouvement chez les Phocéens. Ça bouge notamment pour une recrue offensive, avec du nouveau dans le dossier Arkadiusz Milik. Les négociations avancent entre l'OM et le Napoli, et pourraient aboutir sur un prêt avec obligation d'achat. La dernière offre des Marseillais disposerait d'une option d'achat obligatoire de 8M€, plus 3 M€ de bonus. Mais le club italien voudrait inclure une clause bloquant le retour possible de Milik en Serie A, pour les trois prochaines saisons. Ce qui ne serait pas vraiment un problème pour les Phocéens. Les discussions entre les deux équipes pourraient ainsi bientôt aboutir. Toujours en attaque, le nom de Diego Costa avait été évoqué sur la Canebière, mais sans qu'il y est de suite. Une information qui a fait réagir André Villas-Boas : «J'ai reçu un message WhatsApp d'un numéro que je ne connaissais pas qui me disait que Diego Costa voulait venir à l'OM, raconte l'entraîneur portugais. Je pensais que c'était une blague, mais ce n'était pas le cas. C'est un des meilleurs attaquants du monde, et il va chercher autre chose. À ce niveau de salaire, on ne peut pas.»

Du mouvement, il y en a aussi dans le sens des départs à Marseille. En effet, les clubs anglais continuent de s'affoler autour de Morgan Sanson. Aston Villa a d'abord manifesté son intérêt pour le milieu de l'OM, mais d'autres écuries de Premier League seraient également sur le coup. Newcastle et West Ham aimeraient aussi son profil. Les Hammers seraient d'ailleurs tentés de proposer Manuel Lanzini dans la balance pour faire baisser le prix de l'ancien Montpellierain. Pas sûr que cela arrange vraiment les affaires de Marseille. Le jeune Marley Aké devrait lui partir en prêt jusqu'à la fin de saison, afin d'acquérir un peu plus de temps de jeu. Et l'attaquant marseillais ne manque pas de prétendants puisque le KV Courtrai ou le Fortuna Sittard lui font les yeux doux. En France, Nîmes, Sochaux et Le Havre sont intéressés. Et d'après nos informations, c'est le HAC qui est en pole position, même si les autres équipes n'ont pas dit leur dernier mot. Affaire à suivre…

À l'étranger :

On passe à l'actualité étrangère où Lautaro Martinez a longtemps animé la rubrique mercato l'été dernier. Annoncé partant de l'Inter vers le FC Barcelone, l'Argentin est finalement resté chez les Nerazzurri. Et dans une récente interview, il a même annoncé vouloir continuer avec le club lombard. Une prolongation de contrat serait dans les tuyaux à en croire le joueur de 23 ans : «Une prolongation ? Mon avocat et le club y travaillent. Je suis calme. Je pense à donner à l'Inter tout ce que j'ai, et ensuite nous trouverons un accord», a-t-il déclaré à SportWeek. Le nom d'Olivier Giroud a lui aussi été évoqué vers l'Inter Milan, mais dernièrement la tendance était plutôt au statu quo. Pourtant, si on en croit la presse transalpine, l'international français ne serait pas contre un départ de Chelsea. La Juve et l'AC Milan aimeraient le faire venir cet hiver. Lui serait prêt à rejoindre Turin, à condition de signer pour un an et demi, et non pour un contrat de seulement 6 mois. Ce dossier pourrait donc bientôt toucher à sa fin. En Espagne, l'Atlético Madrid serait toujours sur la piste d'un attaquant malgré le recrutement de Moussa Dembélé il y a quelques jours. Et le club de la capitale espagnole apprécie toujours autant le profil d'Alexandre Lacazette ! Régulièrement annoncé dans le viseur des Colchoneros depuis plusieurs mercatos, il pourrait rejoindre Madrid l'été prochain. En tout cas, l'Atléti reviendra à la charge au prochain mercato, d'après la presse anglaise. Comme évoqué ces derniers jours, Mario Mandžukić va faire son retour en Italie. Libéré de son contrat avec Al-Duhail depuis l'été dernier, le Croate est en passe de retrouver la Serie A. D'après nos informations, l'attaquant 34 ans est attendu demain à l'AC Milan pour y passer sa visite médicale.

Les officiels du week-end :

Tariq Lamptey prolonge avec Brighton ! Très convoité le jeune joueur de 20 ans rempile donc avec les Seagulls. Ils sont désormais liés jusqu'en 2025.

Alfred Duncan quitte la Fiorentina ! Le milieu de terrain est prêté à Cagliari jusqu'à la fin de saison, avec option d'achat.

Le milieu de terrain défensif néerlandais Jorrit Hendrix signe au Spartak Moscou ! Il quitte le PSV Eindhoven et vient de signer un contrat sur long terme avec la formation russe.

Le Bayern Munich a prêté Leon Dajaku, 19 ans, à l'Union Berlin ! Il évoluera dans un premier temps avec l'équipe réserve, et pourra rester plus longtemps dans le club de la capitale allemande, puisque le prêt est assorti d'une option d'achat.