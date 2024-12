MU : Marcus Rashford courtisé par l’Arabie saoudite

À Manchester United, le départ de Marcus Rashford a été officieusement acté. Notamment après ses récentes déclarations sur son avenir. Reste à savoir où l’attaquant de 27 ans va-t-il atterrir ? Si le nom du Paris Saint-Germain a été mentionné dans la presse anglaise, l’Arabie saoudite a également été pour accueillir Rashford.

La suite après cette publicité

D’après The Telegraph, Al-Ittihad, Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Ahli et Al-Qadisah s’intéressent au joueur formé à Carrington. Le salaire de Rashford (1,52 million d’euros/mois) n’est par ailleurs pas un problème pour ces clubs du top 5 de Saudi Pro League. D’après le média britannique, l’option la plus probable est un prêt avec obligation d’achat.