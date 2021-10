Qui sont les 60 meilleurs U17 du monde ?

La suite après cette publicité

Vous en avez l'habitude si vous êtes un lecteur assidu de Foot Mercato, tous les ans, début octobre, le Guardian publie sa liste des 60 joueurs de moins de 17 ans que ses correspondants football à travers le monde considèrent comme les plus prometteurs. Sont aujourd'hui concernés les talents nés en 2004. Et la France place trois joueurs dans cette prestigieuse sélection. Honneur à celui que l'on a déjà pu apercevoir en Ligue 1 et en Conference Ligue Europa, le milieu de terrain du Stade Rennais Lesley Ugochukwu (17 ans). Le milieu de terrain, lancé dans le grand bain par Bruno Genesio, est déjà comparé à un certain Marcel Desailly, champion du monde 1998 et d'Europe 2000, rien que ça !

Pour l'accompagner, le très sérieux quotidien anglais a choisi Badredine Bouanani (16 ans), ailier de Lille, déjà en vue avec l'équipe de France U18 cette saison lors d'un tournoi amical en Espagne, et Mohamed El Arouch (17 ans), milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais, fan de Juninho, considéré comme l'un des prochains produits phares de la formidable académie si chère à Jean-Michel Aulas. Seuls le Brésil (Ângelo de Santos, Matheus Nascimento de Botafogo, Savinho de l’Atlético Mineiro, Vinicius Tobias du Shakhtar Donetsk prêté à l’Internacional) et l'Espagne (Gavi du FC Barcelone, Julen Jon Guerrero et Ruben Obrador du Real Madrid et Cristian Mosquera du Valence CF) font mieux que les Tricolores avec chacun quatre talents présents dans le choix haut de gamme du célèbre journal.

Déjà des valeurs sûres

Au fil de cette liste, on retrouve des espoirs déjà bien identifiés. C'est notamment le cas de Youssoufa Moukoko (17 ans), attaquant du Borussia Dortmund et des Espoirs allemands, entré récemment dans l'histoire en battant des records de précocité en Bundesliga et en sélection. Gavi (17 ans), époustouflant pour ses débuts avec le FC Barcelone et l'Espagne, figure en bonne place. Emre Demir (17 ans), milieu offensif turc formé à Kayserispor, récemment recruté par le FC Barcelone en vue de la saison prochaine, est également référencé tout comme Luka Romero (17 ans), virevoltant ailier argentin de la Lazio, ou Sergey Pinyaev, prometteur attaquant russe du Krylia Sovetov Samara, que nous vous avions tous deux déjà longuement présenté.

Abdul Fatawu Issahaku (17 ans), déjà appelé chez les Black Stars après avoir brillé pendant le dernier Championnat d'Afrique des Nations U20, est également au rendez-vous, au même titre que l'ailier international A paraguayen Julio Enciso (17 ans, Libertad) ou le frère de João Félix, Hugo Félix (16 ans), milieu offensif pétri de qualités, actuellement au centre de formation de Benfica. L'avenir nous dira si ces phénomènes sauront ou non confirmer sur la durée pour marcher dans les pas de glorieux aînés précédemment cités par le Guardian depuis 2014 comme Dayot Upamecano, Federico Valverde, Martin Ødegaard, Manuel Locatelli, Ousmane Dembélé, Malcom et tant d'autres.

La liste complète des 60