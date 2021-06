France - Suisse : Kingsley Coman sort sur blessure

Entré en jeu au début de la deuxième période, Kingsley Coman n'ira pas au bout de ce duel entre la France et la Suisse. Celui qui avait touché la barre dans le temps additionnel a ainsi dû quitter ses partenaires pendant cette deuxième période de la prolongation.

L'ailier du Bayern Munich a visiblement été victime d'une blessure musculaire plus tôt dans les prolongations, mais était resté sur le terrain. Il n'a finalement pas pu continuer et a laissé sa place à Marcus Thuram pour la fin de la rencontre. Reste à voir si on le reverra pendant cet Euro en cas de qualif.