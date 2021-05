Bundesliga : le BvB s'offre Leipzig, Wolfsbourg garde le sourire

La 32e journée de Bundesliga se poursuivait cet après-midi avec un choc entre le Borussia Dortmund et le RB Leipzig. Une défaite des hommes de Julian Nagelsmann aurait permis au Bayern Munich d'être sacré. Cela en prenait le chemin avec les deux buts signés Reus et Sancho, puis Leipzig est parvenu à revenir au score par Klostermann et Olmo. On s'avançait vers un nul quand Sancho y allait de son doublé en fin de rencontre pour offrir la victoire 3-2, en plus de la 4e au BvB, et l'officialisation du titre du club bavarois.

Dans les trois autres matches, Wolfsbourg a largement battu l'Union Berlin 3-0 grâce à un triplé de Brekalo et assoit un peu plus sa 3e place en Bundesliga, revenant même à 4 points de Leipzig. Hoffenheim s'est offert le scalp de Schalke, déjà condamné à la descente la saison prochaine, sur le score de 4-2. Les Knappen menaient pourtant 2-0 à la pause avant de couler... Enfin, le Bayer est allé chercher un pauvre match nul 0-0 sur la pelouse du Werder Brême.

Le classement de la Bundesliga.

Les résultats de l'après-midi :

Borussia Dortmund 3 - 2 RB Leipzig : Reus (7e), Sancho (51e, 87e) ; Klostermann (63e), Olmo (77e)

Wolfsbourg 3 - 0 Union Berlin : Brekalo (12e, 63e, 89e)

Hoffenheim 4 - 2 Schalke 04 : Kramaric (47e), Akpoguma (52e), Baumgartner (60e), Bebou (64e) ; Uth (12e), Mustafi (42e)

Werder Brême 0 - 0 Bayer Leverkusen