Milan Skriniar est d'accord pour rejoindre le PSG

«A Paris, les paillettes c'est fini !» Voici le message envoyé cette semaine par Nasser Al-Khelaïfi lors de son entretien accordé au Parisien. Et le président du Paris Saint-Germain tient sa ligne de conduite. En effet, le club de la capitale ne compte pas recruter de grandes stars cet été mais plutôt se renforcer avec des joueurs moins mis en lumière mais tout aussi talentueux. C'est la mission qui a donc été confiée à Luis Campos, qui a déjà bien avancé sur les dossiers Vitinha (Porto) et Renato Sanches (LOSC). En défense, le Portugais doit tout faire pour mettre la main sur Milan Skriniar.

Le Slovaque est la priorité des pensionnaires du Parc des Princes cet été. Depuis plusieurs semaines, ils s'activent donc en coulisses pour enrôler le roc de l'Inter Milan (48 titularisations en 48 matches cette saison, 4 buts). Comme indiqué sur notre site, le PSG a donc formulé une offre d'un montant de 50 M€ il y a quelques jours pour le joueur âgé de 27 ans. Mais les dirigeants nerazzurri ont repoussé la proposition parisienne, eux qui souhaitent récupérer 80 M€ pour Skriniar. Un joueur qui est en fin de contrat en 2023, rappelons-le.

Skriniar a dit oui au PSG

Après ce premier échec, les Parisiens sont revenus à la charge avec une offre avoisinant les 60 M€. Mardi, TMW a indiqué que finalement ce dossier pourrait être réglé d'ici la fin de semaine pour une somme proche de 70 M€. Une bonne nouvelle pour les Parisiens, qui peuvent y croire. Ce vendredi, la tendance est d'ailleurs positive puisque la Gazzetta dello Sport révèle que Milan Skriniar a dit oui au PSG. Le Slovaque, qui percevrait un salaire de 7,7 M€ par an, a donné son accord pour rejoindre les champions de France.

La publication italienne explique que le joueur, qui n'a pas très bien vécu le fait que son club souhaite le vendre cet été pour financier le retour de Romelu Lukaku, a vu d'un bon œil l'intérêt parisien. Même si la vie à Milan lui plaît ainsi qu'à sa famille, le défenseur est prêt à relever un nouveau challenge après cinq ans chez les Lombards. Avant de donner sa décision, Skriniar a passé un coup de téléphone à Achraf Hakimi, son ancien coéquipier à l'Inter qui évolue depuis un an à Paris. Un échange au cours duquel le Marocain lui a exposé le projet et l'envie du club de bâtir un onze équilibré pouvant remporter toutes les compétitions. Ce qui a visiblement convaincu Milan Skriniar, prêt à enfiler la tunique du PSG. Il ne reste plus qu'à trouver un accord entre clubs.