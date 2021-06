Henrikh Mkhitaryan prolonge à l'AS Roma

Septième de Serie A cette saison, l'AS Roma va tenter de repartir du bon pied l'an prochain. Pour cela, la Louve compte sur son nouvel entraîneur, José Mourinho. Un technicien expérimenté et qui présente l'avantage de bien connaître le championnat italien. Et le Special One a rapidement fait savoir à sa direction qu'il souhaitait conserver Henrikh Mkhitaryan, un élément qu'il avait déjà dirigé à Manchester United et avec lequel ça ne s'était pas forcément bien passé.

C'est d'ailleurs l'une des raisons qui a poussé l'Arménien à prendre le temps de la réflexion alors qu'il était en fin de contrat le 30 juin prochain. Mais finalement, le joueur a décidé de poursuivre l'aventure avec la Roma qui vient d'officialiser sa prolongation. «L'AS Roma a le plaisir d'annoncer qu'Henrikh Mkhitaryan a prolongé son contrat avec le Club jusqu'au 30 juin 2022», peut-on lire sur le site officiel du club.