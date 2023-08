L’Ajax Amsterdam souhaite recruter Mikautadze

Éblouissant la saison dernière en Ligue 2 BKT (23 buts et 8 passes décisives en 37 rencontres), Georges Mikautadze fut l’un des acteurs majeurs de la promotion du FC Metz dans l’élite. Désormais en Ligue 1, l’avant-centre a déjà fait parler ses qualités, face à l’Olympique de Marseille notamment. Un temps pisté par de grandes écuries italiennes, Mikautadze serait dorénavant l’une des priorités de l’Ajax Amsterdam à quelques jours de la fin du mercato estival.

D’après les informations du Telegraaf, dans un premier temps, on apprenait que le club néerlandais chercherait à recruter l’attaquant du FC Metz. Surtout après le départ de Mohammed Kudus sur le front offensif, parti à West Ham. De son côté, L’Équipe confirme également cette tendance et rajoute que des négociations sont en cours entre Metz et l’Ajax. Le club messin réclamerait 20 M€ pour l’international géorgien, sous contrat jusqu’en 2026. À noter que les Hollandais s’intéressent aussi à Thiago Almada, pépite de l’Atlanta United en MLS.