PSG : Manuel Ugarte se livre sur son adaptation

Recrue phare du mercato estival parisien, Manuel Ugarte met déjà tout le monde d’accord ! Sous la houlette de Luis Enrique, le milieu de terrain uruguayen rayonne dans l’entrejeu francilien, par sa justesse et son activité. Dans un secteur souvent décrié la saison passée, le joueur de 22 ans répond pour le moment présent, en témoignent ses titularisations à l’occasion des quatre premiers matchs du PSG en Ligue 1. Alors qu’il est actuellement convoqué avec sa sélection nationale pour disputer deux rencontres comptant pour les éliminatoires de la zone Amérique du Sud pour le Mondial 2026, Manuel Ugarte s’est confié sur son adaptation au sein du club de la capitale tout en admettant que les premières semaines ont été compliquées, compte tenu de son attachement pour son ancien club, le Sporting Lisbonne.

«C’est une équipe totalement différente, une des meilleures au monde de par la qualité des joueurs, c’est aussi une équipe qui se forme. Je suis très heureux car c’est une nouvelle étape que je franchis dans ma carrière et je me sens préparé… Les premières semaines ont été difficiles pour moi car au Sporting Lisbonne j’étais toujours très à l’aise et heureux, et aller à Paris demande un peu d’adaptation, mais je sens que maintenant je suis très bien, avec beaucoup de confiance, et mes coéquipiers essaient aussi de m’aider. Dans le bon sens», a reconnu le principal intéressé lors d’un entretien accordé à ESPN.