Lorient : Adrian Grbic revient sur son mercato agité

C’est l’une des déceptions de cette saison. Arrivé à Lorient pour 10 millions d’euros en juillet 2020 en provenance de Clermont, le buteur autrichien Adrian Grbic (24 ans) n’a pour l’instant inscrit que 4 petits buts en 25 rencontres de Ligue 1. Des statistiques qui n’affolent pas les compteurs, au regard de la somme investie par les Merlus.

Devenu remplaçant au fil de la saison, l’avant-centre aurait pu quitter la Bretagne l’hiver dernier, alors que Saint-Étienne s’intéressait à l’ancien Clermontois, qui avait finalement décidé de rester. «La chose la plus importante, c’est de jouer. Il y a l’Euro en juin, un gros objectif. J’ai parlé à tout le monde au club, on m’a dit qu’on comptait sur moi pour la seconde partie de saison, alors je suis resté», a-t-il expliqué à Ouest France, avant d’être interrogé sur un possible départ l’été prochain : «ce qu’il se passera cet été se passera cet été. Je ne peux rien dire de plus là-dessus.» L’avenir d’Adrian Grbic va-t-il continuer de se dessiner à Lorient ?