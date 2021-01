ASSE : ça se complique pour Grbić

La suite après cette publicité

À la recherche d’un buteur pour le mois de janvier, l’AS Saint-Étienne a flairé le bon coup Adrian Grbić. Deuxième meilleur buteur de Ligue 2 la saison dernière avec Clermont, l’international autrichien a rejoint Lorient cet été pour environ 10 millions d’euros. Mais 6 mois plus tard, l’attaquant peine à convaincre le club breton qui a investi une somme importante pour le faire venir.

Après 19 journées de championnat, l’ancien Clermontois a été titularisé à 7 reprises et est entré 11 fois en jeu, pour 3 buts seulement. Lorient pourrait donc laisser filer sa recrue estivale, et le club du Forez a entamé des négociations pour le récupérer. Mais selon les informations du Télégramme, les discussions entre les deux clubs seraient actuellement au point mort, et l’entraineur stéphanois Claude Puel préférerait le profil de Mostafa Mohamed, l’avant-centre du club égyptien de Zamalek, qui est actuellement en négociations avec les dirigeants des Verts.