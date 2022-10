Moussa Sissoko règle ses comptes avec la presse anglaise

Alors que le mouvement « Don't pay UK » prend de l'ampleur parmi le peuple du Royaume-Uni (ce dernier manifeste contre une inflation record du prix de la vie), certains n'ont pas attendu pour ne pas régler leurs dettes. Ou ce serait, du moins et selon The Sun, le cas de Moussa Sissoko qui aurait accumulé un total de 600 000 euros de factures impayées sur l'énergie, lors de son aventure en Angleterre. Aujourd'hui à Nantes, mais passé par Newcastle (2013-2016), Tottenham (2016-2021) et Watford (2021-2022), il serait sommé par Yu Energy de payer une amende de 71.000 euros. Une poursuite judiciaire a été lancée et une source proche du dossier a déclaré qu'« il n'y a aucun moyen qu'il puisse éviter la responsabilité. »

Mais, suite à cette information, le milieu de terrain français (33 ans, 71 sélections) a tenu à démentir les propos tenus à son égard. « Vous avez utilisé mon nom et mon image pour une affaire qui ne me concerne pas. Vous n'avez pas vérifié vos informations et cela nous cause un préjudice, à moi et à ma famille. À cause d'un homonyme vous avez vendu du papier sur mon dos ? Ok, je porte plainte contre vous et la justice fera son travail. Vous ne salissez pas les gens en toute impunité juste pour créer du buzz. La prochaine fois, vous ferez mieux votre travail de pseudo-journaliste scandaleux », s'est-il énervé contre le quotidien britannique.