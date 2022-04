La direction de Crystal Palace pense à vendre Wilfried Zaha

Lundi soir, le Crystal Palace de Patrick Vieira ne faisait qu'une bouchée des Gunners de Mikel Arteta (3-0). Buteur sur penalty sur le troisième but de son équipe, l'Ivoirien Wilfried Zaha inscrivait ainsi sa dixième réalisation de la saison en championnat, confirmant son rôle dans le club.

En effet, présent à Crystal Palace depuis la saison 2014-2015, Wilfried Zaha est le meilleur joueur des Eagles depuis de nombreuses saisons. Cependant son contrat arrive à expiration en juin 2023 et avec l'émergence de joueur comme Eberechi Eze et Michael Olise, pouvant tout deux évoluer dans les positions de Zaha, la direction de Palace pourrait être tentée de le vendre à l'été 2022, afin de récupérer un peu d'argent selon The Daily Mail.