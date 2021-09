Libre depuis la fin de son aventure à Guingamp, Paul-Georges Ntep (29 ans) devrait s'engager avec Boavista dans les prochaines heures, comme l'annoncent certains médias portugais.

Nous sommes en mesure de vous confirmer que l'international camerounais (4 sélections, 1 but) paraphera un bail d'un an, plus une année supplémentaire en option si sa visite médicale s'avère satisfaisante.