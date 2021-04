PSG : la réaction de Mauricio Pochettino après la succès à Strasbourg

Au lendemain de la victoire du LOSC à Metz, le Paris Saint-Germain n'avait pas le droit à l'erreur ce samedi sur la pelouse de la Meinau, contre le Racing Club de Strasbourg Alsace (32e journée de Ligue 1). Et avant de retrouver le Bayern Munich en quart de finale retour de Ligue des Champions, les Parisiens ont fait le boulot en s'imposant 4-1. Une réelle satisfaction pour Mauricio Pochettino.

«On a parlé avant le match. Je pense que c'est très important parce qu'on reste dans la course grâce à ces trois points. Il n'y a pas de pression, il ne faut pas être anxieux. Il faut qu'on soit performants. Aujourd'hui, on a montré qu'on était des combattants et c'est comme ça qu'on veut être. On se bat dans 3 compétitions, et ça complique les choses. L'équipe a montré de la foi, c'est un bon jour pour nous», a déclaré le coach argentin sur Canal +.