OL : la réponse cash de Laurent Blanc sur son avenir

Au micro de Prime Vidéo, Laurent Blanc a confié après la rencontre quand on lui a demandé ce que l’OL doit changer : «ce qu’il faut changer ? Il faut changer d’entraîneur. Si je veux partir ? Non, mais vous me demandez ce qu’il faut faire alors je vous dis qu’il faut peut-être changer d’entraîneur. Je serai un petit peu plus modéré par rapport à vos propos : si on a un effectif de qualité ce soir, alors l’effectif de Montpellier est de très très grande qualité.»

En conférence de presse, le Président a été un peu plus sérieux. «Il y a déjà des gens qui m’ont coupé la tête il y a 15 jours ou 3 semaines (…) C’est bien beau de dire qu’on a perdu le match. Mais à un moment donné quand on ne fait pas les choses, ou pas au bon moment ou en retard, dans la vie vous passez parfois au travers et vous payez l’addition et je la paierais. Je suis droit dans mes pompes. Je ne vous dis pas que je ne suis responsable de rien, mais je ne suis pas responsable de tout.» Le message est passé.