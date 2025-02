Arsenal : Mikel Merino dédie son doublé à sa femme

Bel après-midi pour Arsenal et Mikel Merino. Si les Gunners sont totalement décimés en attaque, puisque Bukayo Saka, Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus et désormais Kai Havertz sont tous à l’infirmerie, les deux derniers cités jusqu’à la fin de la saison, les Londoniens sont tout de même parvenus à repartir de la pelouse de Leicester avec les trois points. Il aura fallu attendre la 81e minute pour voir l’équipe de Mikel Arteta prendre l’avantage, grâce à Mikel Merino, qui s’est même offert un doublé quelques instants plus tard. À l’issue de la rencontre, le milieu de terrain arrivé l’été dernier à l’Emirates Stadium a expliqué dédier ses buts à sa femme, au lendemain de la Saint-Valentin : « C’était le bon jour pour marquer car j’ai oublié d’offrir quelque chose à ma femme hier pour la Saint-Valentin. Je lui dédie donc mon doublé (rires). »

Habitué à évoluer dans l’entrejeu, le joueur de 28 ans a été positionné comme attaquant par son coach. Et le principal intéressé a confié sa surprise : « Il m’a dit que j’allais entrer en tant qu’attaquant. Ce matin, nous en avons un peu parlé avec l’un des assistants. Honnêtement, c’était une surprise parce que c’est la première fois de ma carrière que je joue à ce poste. Il m’a dit d’y aller en tant qu’attaquant, de m’assurer d’utiliser mes points forts, et heureusement j’ai pu aider l’équipe en marquant deux buts aujourd’hui. » Mikel Arteta peut être fier de son coup de poker.