PSG : Thomas Tuchel a choisi le remplaçant de Thiago Silva

Le mercato estival du Paris Saint-Germain est pour l'instant assez calme. Leonardo et ses équipes ont déjà levé l'option d'achat de Mauro Icardi, s'assurant donc de la présence de l'Argentin pour les années à venir. Mais avant de voir de nouvelles têtes dans l'effectif francilien, il faudra attendre la fin de la Ligue des Champions. On a cependant déjà quelques pistes...

On sait notamment que des renforts sont attendus en défense. Et un nom revient souvent, comme nous vous l'avons dévoilé en exclusivité sur Foot Mercato. Il s'agit de David Alaba, qu'on ne présente plus, qui a été proposé au champion de France par Pini Zahavi. Et le PSG ne serait pas insensible au polyvalent joueur de 28 ans, capable de jouer en défense centrale comme sur un côté ou à une position plus avancée dans l'entrejeu. Le contrat du joueur expire en 2021 et les informations concernant une éventuelle prolongation sont un peu contradictoires, puisqu'en Allemagne, on annonce souvent que ça avance pour affirmer que ça bloque le lendemain.

Thomas Tuchel voit en Alaba le remplaçant de Silva

Ce mercredi, Sport Bild revient avec de nouveaux éléments et affirme que Thomas Tuchel a demandé des renforts à Leonardo, qui se montre plutôt prudent sur ce marché. Et selon la publication germanique, l'entraîneur parisien souhaite que le Brésilien lui ramène David Alaba, afin de remplacer Thiago Silva. Si le transfert venait à échouer cet été, c'est en 2021 que le Bavarois pourrait débarquer à Paris. C'est en tout cas une possibilité envisagée par Pini Zahavi.

La possibilité de récupérer le joueur à prix 0 ferait d'ailleurs plutôt plaisir aux Franciliens, agacés par le départ de Kouassi au Bayern pour ce même tarif. Mais nul doute que Tuchel fera le forcing pour qu'il arrive cet été, et les Parisiens seront logiquement en position de force à cause de la situation contractuelle du joueur. On aura vraisemblablement plus d'informations une fois la Ligue des Champions terminée. Récemment, l'Autrichien avait aussi été annoncé du côté de Manchester City.