Mauro Icardi s'engage définitivement au PSG

Après une saison passée en prêt au PSG, Mauro Icardi (27 ans) a convaincu son employeur de le transférer de manière définitive. Après quelques jours de négociations, le club français est tombé d'accord avec l'Inter. L'Argentin rejoint donc le champion de France après un exercice 2019/2020 consistant et régulier. En 31 rencontres toutes compétitions confondues, il a inscrit 20 buts et délivré 4 passes décisives. En Ligue des Champions, il a impressionné avec 5 réalisations en seulement 6 matchs. Des statistiques qu'il pourra d'ores et déjà faire gonfler lors du nouveau championnat, et pour la reprise de la Ligue des Champions en août prochain, où le PSG est qualifié pour les quarts de finale.

«Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la levée de l’option d’achat de Mauro Icardi. L’attaquant de 27 ans était prêté en 2019-2020 par l’Inter Milan. L’international argentin (8 sélections), qui possède également la nationalité italienne, est donc désormais lié au Club de la capitale jusqu’au 30 juin 2024. Seizième joueur argentin de l’histoire du Paris Saint-Germain, le natif de Rosario a disputé 31 matchs avec les Rouge et Bleu en 2019-2020, remportant le titre de champion de France et affichant un bilan individuel de 20 buts et 4 passes décisives.», indique le communiqué du PSG sur son site internet. Les dirigeants rouge et bleu peuvent d'ailleurs être satisfaits de leur travail.

Icardi signe pour 4 saisons

Alors que l'option d'achat initiale était de 70 M€, la crise sanitaire et économique est passée par là et a modifié quelques plans. Après avoir demandé un rabais aux Nerazzurri, le deal s'est conclu à 50 M€, avec des bonus oscillants entre 5 et 8 M€ d'après les différentes sources. L'Inter a tout de même glissé une clause dite "anti-Serie A", si l'Argentin venait à revenir en Italie d'ici un an. Le club lombard toucherait alors un bonus de 15 M€. Le PSG réalise une très belle affaire pour un attaquant de très haut niveau, qui a tout de même connu une petite baisse de régime avant l'arrêt des compétitions après un début de saison canon.

Icardi avait par exemple était laissé sur le banc lors du huitième de finale retour contre le Borussia Dortmund, au profit d'Edinson Cavani. Le sort de l'Uruguayen est d'ailleurs en train de se jouer puisqu'il arrive en fin de contrat. Concurrents toute la saison, les deux hommes se retrouveront peut-être à nouveau dans le vestiaire parisien la saison prochaine mais rien n'est moins sûr. Plus le temps passe et plus le meilleur buteur de l'histoire du PSG s'éloigne du club. Icardi a d'ailleurs obtenu un salaire de 10 M€, soit l'équivalent de ce que touche jusqu'au 30 juin un certain Edinson Cavani.