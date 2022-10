LdC : Jordan Veretout prévient le Sporting

L'Olympique de Marseille est au dos au mur en ce début de campagne 2022-2023 de Ligue des Champions après deux défaites en deux matches, contre Tottenham (2-0) et Francfort (1-0). L'occasion est immense ce soir (18h45) à domicile contre le Sporting d'obtenir une première victoire pour les hommes d'Igor Tudor, qui n'ont pas le droit à l'erreur pour espérer une qualification au tour suivant. Le milieu de terrain français Jordan Veretout (29 ans), arrivé cet été, croit à une victoire face aux Portugais, leaders du groupe D avec 6 points sur 6.

« Il faut montrer ce que l’on sait faire en championnat contre le Sporting et tout se passera bien. Avec une victoire on relance le groupe. C’est le haut niveau (...) on a pu le voir contre Francfort. Il faut gommer ces petits défauts et se libérer. Il faut élever son niveau (...) Gagner ce match, cela relancera tout dans ce groupe. On y croit, bien sûr», confie l'ancien de la Roma dans un entretien avec RMC Sport.

