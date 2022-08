Jordan Veretout débarque à l'OM !

La suite après cette publicité

Voilà une 8e recrue pour l'OM ! Après Gigot, Touré, Mbemba, Blanco, Tavares, Clauss et Suarez, c'est Jordan Veretout (29 ans) qui fait son apparition dans l'effectif. Le transfert du milieu de terrain vient d'être officialisé par le club phocéen. Il vient renforcer un secteur orphelin de Bouba Kamara, parti en fin de contrat du côté d'Aston Villa, et revient en France après 5 ans passés à l'étranger.

Selon nos informations, il s'agit d'un transfert sec et non pas d'un prêt avec option d'achat. Le montant est estimé à 11 M€. Avec la Ligue des Champions qui se profile cette saison, Jordan Veretout pourra apporter son expérience européenne et internationale, lui qui compte 5 sélections avec les Bleus. Toujours selon nos informations, Vadim Vasilyev et son agence VV consulting travaillent avec le joueur depuis septembre 2021 par le biais de Chahir Belghazouani et Bachir Nehar qui ont convaincu le joueur de rejoindre la structure olympienne.

Les supporters ne voulaient pas de sa venue

Appelé en 2021 par Didier Deschamps, le joueur formé à Nantes aura d'ailleurs la Coupe du Monde comme objectif à très court terme. José Mourinho comptait moins sur lui ces derniers mois, alors qu'il n'était au club que depuis l'été 2020. Il faudra tout de même se méfier de la relation avec les supporters de l'OM, qui étaient contre l'arrivée du joueur.

Ces derniers jours, ils avaient même lancé un mouvement sur les réseaux sociaux pour tenter de faire capoter ce transfert en raison d'une affaire d'ordre privé. Malgré cela, Longoria, qui l'a défendu face à la presse, est resté droit dans ses bottes et a conclu cet accord. Reste à connaître l'accueil du public au Vélodrome.