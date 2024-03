Algérie - Bolivie : les compositions officielles

C’est le match d’après. L’Algérie affronte la Bolivie ce vendredi à 22h dans le cadre des Fifa Series, la nouvelle compétition amicale imaginée par l’instance du football mondial, un match à suivre en direct commenté sur notre site. Deux mois après son élimination surprise au premier tour de la CAN, l’Algérie va commencer une nouvelle ère sous la houlette de Vladimir Petkovic et sans Riyad Mahrez et cherchera certainement une victoire pour débuter avec de la confiance.

Pour ce faire, le nouveau sélectionneur des Fennecs a aligné un 4-3-3 avec un milieu Bentaleb, Zerrouki et Chaibi. Plutôt performant à la CAN, Bounedjah est titulaire en pointe aux côtés de Brahimi et Gouiri. Après son renvoi de Nice, Atal va pouvoir se refaire en sélection et est aligné en défense avec Mandi, Bensebaini et Aït-Nouri.

Les compositions officielles :

Algérie : Mandrea - Atal, Mandi, Bensebaini, Aït-Nouri - Bentaleb, Zerrouki, Chaibi - Brahimi, Gouiri, Bounedjah.

Bolivie : Viscarra - Jusino, Sagredo, Medina, Fernandez, Haquin - Villamil, Vaca, Cespedes, Cuellar - Algaranaz.