Unai Emery va racheter un club de sa région

Actuellement entraîneur de Villareal, Unai Emery va bientôt racheter un club historique de sa région natale. Les négociations pour le rachat du Real Unión, petit club de Segunda B, devraient aboutir dans les prochains jours.

Selon les informations de AS, l’ancien coach du PSG pourrait acquérir le club du Pays basque. Depuis quelque temps, Unai Emery souhaite avoir un « projet familial ». Le Real Uniòn est club historique d’Espagne puisqu'il a remporté quatre Copa del Rey, et est surtout l'un des clubs fondateurs de la ligue espagnole. L’entraîneur du Sous-Marin jaune est resté à l’écart des négociations pour se consacrer sur la Liga, mais a délégué à des personnes de confiance la mission. C'est son avocat personnel, Josu Reta, et son cabinet qui menaient les négociations avec le président du club, Ricardo Garcia. Igor Emery, son frère, fait aussi partie du projet.