Le mercato de Memphis Depay prend un tournant inattendu

En 2021, Memphis Depay a quitté l’Olympique Lyonnais. Cela ne fait "que" trois ans, mais le Néerlandais a vécu de nombreuses péripéties depuis. Libre après son aventure entre Rhône et Saône, le joueur âgé de 30 ans a réalisé son rêve en signant au FC Barcelone. Mais tout ne s’est pas passé comme prévu. Ronald Koeman, le coach qui l’a fait venir en Catalogne, a été rapidement remercié. Malgré des statistiques honorables (13 buts, 2 passes décisives), il a été poussé vers la sortie durant le mercato d’été suivant. Un temps proche de la Juventus, il a finalement décidé de rester et d’honorer son contrat.

Certains rêvent de son retour en L1

Puis, il a été recruté par l’Atlético de Madrid au mercato d’hiver 2023. Mais le Hollandais a connu des hauts et des bas, notamment des blessures. Finalement, il a quitté les Colchoneros le 30 juin dernier avec quelques regrets. « Pas facile de dire ce que je ressens en écrivant ce message car j’ai l’impression que les choses auraient pu être très différentes. Il vaut peut-être mieux garder cette conversation pour une autre fois… Atleti, mes coéquipiers, le staff et surtout les fans, je tiens à vous remercier pour l’énergie et le soutien que j’ai ressenti en tant que joueur de l’Atleti. Je garde les bons souvenirs près de mon cœur. Merci !»

Libre et sur le marché, Memphis a rapidement fait l’objet des rêves les plus fous de la part de certains fans de l’OL, qui rêvent de son retour. Le footballeur avait d’ailleurs évoqué la L1 dans une interview, peu avant son départ de Madrid. «Je ne dirais pas que c’est impossible, car rien n’est impossible. Pour l’instant, je suis à Madrid et je suis heureux avec l’Atlético mais on verra dans le futur. La Ligue 1 est un championnat que beaucoup de personnes sous-estiment. J’ai joué en Angleterre, en France, en Espagne. La Ligue 1 n’est pas facile, c’est très sérieux et très physique avec des joueurs très rapides.»

Peu de pistes

Pour le moment, hormis une folle rumeur sur l’OM, rien de spécial pour lui dans l’Hexagone. Mais d’autres écuries s’intéressent à lui. En Italie, il a été lié récemment à Côme, qui veut faire un mercato XXL. Son nom est aussi revenu du côté de l’Inter Milan. Il aurait été proposé aux Lombards, mais il se serait montré très gourmand en demandant de grosses commissions pour son entourage. Le tout, avec un salaire net de 5 M€ par an. De quoi rebuter les Nerazzurri. Outre l’Italie, la Süper Lig turque est sur le coup. Au début du mercato, il a été associé à Besiktas ainsi qu’à Fenerbahçe.

Ce lundi, la presse turque, notamment Sabah, indique que Galatasaray est aussi séduit. Mis à part cela, on ne peut pas dire que ça bouge beaucoup pour le natif de Moordrecht, qui s’attendait à recevoir plus d’offres de ligues plus huppées. Dans la presse néerlandaise, il y a peu d’informations sur un éventuel transfert. On évoque un avenir possible en MLS ou un retour en Eredivisie. Il reste encore trois semaines de mercato à Memphis et même un peu plus afin qu’il trouve chaussure à son pied. Une mission tout sauf impossible pour l’ancien de l’OL, qui n’a plus vraiment de stabilité depuis son départ de chez les Gones.