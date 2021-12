PSG : Lionel Messi a quitté Paris

Au lendemain du dernier match de Ligue 1 où le PSG a donc concédé le nul sur la pelouse du FC Lorient (1-1), place à la trêve hivernale et comme plusieurs de ses compatriotes, Lionel Messi (34 ans) a donc quitté la capitale pour s'envoler à Rosario (Argentine). Arrivée, ce jeudi, la Pulga passera les fêtes de fin d’année aux côtés de ses proches comme l'indique le média argentin Ole.

Si le septuple Ballon d'Or a été suivi par Mauro Icardi, Leandro Paredes ou encore Angel Di Maria, Mauricio Pochettino, lui, n’ira pas en Argentine. «Je pense qu’il est important de profiter de nos familles dans ces moments difficiles. Malheureusement, on (lui et ses adjoints) ne pourra pas aller en Argentine mais je pense qu’il est important que les joueurs profitent de leurs familles», avait ainsi déclaré le coach parisien mercredi. Reprise prévue le 1er janvier. Lionel Messi et ses compatriotes sont, eux, attendus le 2, à la veille du match contre Vannes (N2) en Coupe de France.