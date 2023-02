Real Betis - FC Barcelone : les compositions officielles

Le FC Barcelone (1er, 47 pts), leader de la Liga, se déplace au Real Betis Balompié (6e, 31 points) dans le cadre de la fin de la 17e journée entrecoupée par la Supercoupe d’Espagne (match à suivre en direct commenté à partir de 21h). Les Blaugrana, qui restent sur trois victoires consécutives en championnat, ont l’opportunité de prendre provisoirement huit points d’avance sur le Real Madrid qui accueille Valence demain soir. Pour le Betis, il s’agit de retrouver la victoire face à un adversaire qu’il n’a plus battu à domicile depuis 2008 et surtout de revenir sur l’Atlético Madrid en 4e position (34 points).

La suite après cette publicité

Pour ce choc, Manuel Pellegrini a décidé d’aligner un 4-2-3-1 avec Borja Iglesias (9 buts en Liga) à la pointe de l’attaque. Fekir fait son retour à la construction aux côtés du capitaine Sergio Canales. De son côté, Xavi compose sans Ousmane Dembélé blessé lors de la dernière journée face à Gérone mais enregistre le retour de Lewandowski et Ferran Torres en attaque. Le technicien catalan a opté pour un 4-3-3 avec le Polonais en pointe accompagné de Raphinha et Pedri. Pas de surprise au milieu avec la présence de Gavi, Busquets et De Jong tandis que Jules Koundé enchaîne sur le couloir droit en défense.

À lire

Le Barça monopolise le ballon dans ces premières minutes face au Betis

Les compositions officielles :

Real Betis : Silva – Ruibal, Pezzella, Felipe, Abner – Rodriguez, Carvalho – Henrique, Fekir, Canales (cap.)– Iglesias

FC Barcelone : Ter Stegen – Koundé, Araujo, Christensen, Balde – Gavi, De Jong, Busquets (cap.) – Raphinha, Lewandowski, Pedri