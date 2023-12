Le cas Mama Baldé interpelle en interne à l’OL

Arrivé en toute fin de mercato estival pour renforcer l’attaque lyonnaise, Mama Baldé n’y arrive pas et n’a toujours pas marqué le moindre but après 10 matches joués et 398 minutes passées sur les prés de Ligue 1. Une situation qui ne convient bien évidemment pas au club rhodanien et encore moins au joueur, mis à l’écart du groupe par Pierre Sage depuis plusieurs rencontres. Mais comment en est-on arrivé là ?

Fin août 2023, l’OL est embourbé dans son mercato et n’a pas d’argent pour recruter. Rapidement, Mathieu Louis-Jean décide de jeter son dévolu sur Mama Baldé, qui reste sur une saison à 12 buts en Ligue 1 dans une équipe de Troyes à la dérive, et qui peine à s’extirper du club aubois durant l’été malgré des contacts avancés avec Majorque.

Un joueur en pleine crise sportive

Sur le papier, l’opération ne paraît pas très risquée d’autant que le club rhodanien boucle son arrivée avec un prêt payant de 2 M€ assorti d’une option d’achat de 6 M€ qui se lève automatiquement si l’attaquant de Guinée-Bissau joue 55 % des matches de sa nouvelle équipe. Mais rien ne se passe vraiment comme prévu. L’OL est rapidement à la rue, en dessous de tout et enchaîne défaite sur défaite.

Contrairement à ce qu’il faisait à l’ESTAC dans une équipe où il était le seul à surnager, Mama Baldé plonge avec ses coéquipiers dans les bas-fonds de la Ligue 1, ne parvenant pas à marquer le moindre but et pire, il vendange quelques belles occasions par manque de confiance et provoque l’ire des supporters. Trimbalé sur tout le front de l’attaque dans des schémas tactiques toujours plus improbables notamment sous les ordres de l’éphémère Fabio Grosso, l’ancien Troyen est à la peine et en pleine crise de confiance.

Des performances qui interrogent à l’OL

Une situation qui exaspère en interne à l’OL, qui se demande bien où est passé celui qui avait mis 12 buts en Ligue 1 l’an passé. Il a été recruté pour seconder, voire concurrencer Alexandre Lacazette sur le front de l’attaque lyonnaise. En coulisse, l’idée de casser le prêt a même traversé l’esprit des dirigeants qui se sont rapidement ravisés devant l’impossibilité juridique de l’opération. Pour que cela puisse arriver, il faudrait qu’un autre club le recrute en janvier aux mêmes conditions qu’à l’OL pour que Troyes accepte de rompre le prêt. Pas une mince affaire…

Et si cet improbable alignement de planètes ne se fait pas, les deux parties vont devoir se supporter au moins jusqu’à la fin de la saison. Écarté par Pierre Sage pour la 14e journée face à Toulouse, synonyme de réveil lyonnais, Mama Baldé n’est plus réapparu sous les couleurs de l’OL depuis le 2 décembre et cinq petites minutes disputées face à Lens.

L’attaquant, qui ne peut guère espérer des jours meilleurs à l’OL avec le recrutement en cours d’un nouvel attaquant et le maintien jusqu’à nouvel ordre de Pierre Sage, va donc devoir mettre les bouchées doubles pour tenter de sauver sa saison. Seul motif d’espoir pour l’attaquant de 28 ans, la prochaine Coupe d’Afrique des Nations où il sera le fer de lance de la Guinée-Bissau avec qui il a marqué son seul but de la saison le 17 novembre dernier face au Burkina Faso en éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. D’ici là, nul doute qu’il devrait suivre à distance son actualité loin de la capitale des Gaules durant tout ce mois de janvier…