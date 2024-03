FC Barcelone : Xavi rend un vibrant hommage à Iniesta

Au milieu de deux superbes équipes, Xavi et Iniesta ont marqué l’histoire de l’Espagne et du FC Barcelone. Cerveaux de la suprématie ibérique et catalane, les deux compères du milieu de terrain ont tout raflé de l’autre côté des Pyrénées et sont considérés, à juste titre, parmi les meilleurs milieux de terrain de l’histoire du ballon rond.

Mais alors que Xavi, plus âgé de cinq ans par rapport à son cadet, est actuellement l’entraîneur du Barça jusqu’en fin de saison, Iniesta a disputé hier son 1000e match en carrière en affrontant Ajman Club avec l’Emirates Club. Un accomplissement dingue pour le joueur de 39 ans qui a été chaleureusement salué par son grand ami : «Iniesta est le plus grand talent que j’ai jamais vu dans le football espagnol. 1000 matchs, c’est beaucoup. Je l’admire et je l’aime beaucoup, c’est un grand ami. L’un des meilleurs joueurs de l’histoire du football.»