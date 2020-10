Arsenal : Mikel Arteta répond à l'agent de Mesut Ozil

A Arsenal, la situation du placardisé Mesut Ozil se tend de plus en plus. L'Allemand n'a pas été inscrit sur la liste des Gunners éligibles pour disputer la Ligue Europa, et devra attendre minimum jusqu'en janvier pour refouler les pelouses de Premier League. Une mise à l'écart qui a complétement énervé l'agent du joueur de 32 ans, qui n'a pas hésité à charger Mikel Arteta, l'accusant d'être malhonnête dans la gestion de ce dossier.

Mais le technicien ne se laisse pas faire et a répondu à l'agent par presse interposée, en l'occurrence le Mirror. Et il a pleinement assumé son choix : « si vous devez diriger, ils doivent vous faire confiance. Pour qu'ils vous fassent confiance, vous devez être honnête. Il faut être clair et pouvoir dire aux gens, face à face, les bonnes et les mauvaises nouvelles. Ensuite, vous devez être cohérent dans ce que vous dites, les demandes que vous mettez et ce que vous appliquez ». En tout cas, cela semble clair, le champion du monde 2014 n'est pas dans les plans de son entraîneur. En fin de contrat l'été prochain, celui qui a un contrat faramineux pourra quitter ce club où il n'est décidément pas désiré.