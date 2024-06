AC Milan : Zlatan Ibrahimovic scelle l’avenir de Mike Maignan et Théo Hernandez

Présent devant les journalistes pour officialiser l’arrivée de Paulo Fonseca au poste d’entraîneur, Zlatan Ibrahimovic a été questionné sur l’avenir de certains cadres de l’AC Milan dont celui des Français Mike Maignan et Théo Hernandez. À ce titre, le conseiller principal du club lombard a rappelé qu’aucun départ majeur n’était à prévoir durant le prochain mercato estival.

La suite après cette publicité

«Maignan, Théo Hernandez et Rafael Leao vont tous rester au club parce qu’ils ont tous leur propre position et ils font tous partie des meilleurs joueurs à leur poste. Ils ont des contrats avec nous, ils sont heureux donc ils vont rester avec nous. Nous n’avons pas besoin de vendre des joueurs pour lancer un effet domino et recruter des joueurs», a clamé le Suédois, ce jeudi.