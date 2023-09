L’Uruguay de Marcelo Bielsa se lève déjà pour le phénomène Manuel Ugarte !

La suite après cette publicité

Un départ du Sporting CP, un transfert à 60 millions d’euros, une arrivée au Paris Saint-Germain pour changer de dimension. L’été de Manuel Ugarte s’est avéré particulièrement agité. Désormais sous contrat jusqu’en juin 2028 avec les champions de France en titre, le natif de Montevideo n’a, pourtant, pas tardé à s’adapter à son nouvel environnement. « L’adaptation a été très rapide au PSG, et la vérité est que ça m’a surpris parce que c’est un club géant avec beaucoup de stars, beaucoup de stars qui ont joué pour le club, comme Edinson Cavani l’a fait. La vérité, c’est que j’ai été surpris, mais je me sentais aussi très confiant pour affronter cette situation. Maintenant, je suis très heureux, très à l’aise, et je dois continuer comme ça, avec beaucoup de confiance et en appréciant le club dans lequel je suis. J’ai trouvé que je m’adaptais bien, mais c’est aussi grâce à mes coéquipiers et à l’équipe d’entraîneurs qui, lorsqu’ils vous expliquent les choses, cela vous semble facile et cela vous aide à vous adapter plus rapidement», confiait à ce titre le principal intéressé en conférence de presse.

Ugarte, le symbole de l’ère Bielsa !

Impressionnant pour ses débuts dans la capitale française, l’Uruguayen aux 9 sélections s’impose ainsi, d’ores et déjà, comme une pièce maîtresse du collectif entraîné par Luis Enrique. Précieux à la récupération, époustouflant dans ses projections, doté d’une mentalité de guerrier et indispensable dans l’équilibre des Rouge et Bleu, Manuel Ugarte était donc logiquement appelé par Marcelo Bielsa, nouveau sélectionneur de la Céleste, pour affronter le Chili et l’Équateur dans le cadre des qualifications pour la prochaine Coupe du monde. À son arrivée mardi dernier, le joueur de 22 ans affichait d’ailleurs ses ambitions, tout en avouant être agréablement surpris par les commentaires d’El Loco, "le fou", à son égard. «Je suis très heureux de ce que je réalise dans mon club et je souhaite vraiment faire de même pour l’Uruguay. C’est toujours un honneur de venir en Uruguay et encore plus de représenter mon pays. Je suis comblé et très excité».

À lire

Le compagnon de Kadidiatou Diani visé par la justice

Et d’ajouter pour ESPN Uruguay : «nous avons eu plusieurs discussions. J’ai été surpris par la manière dont il analyse le jeu et par sa connaissance à mon sujet. C’est important d’apprendre en tant que joueur. Nous parlons de divers aspects du jeu, de comment nous pouvons nous améliorer, de situations générales qui concernent tous les joueurs, pas seulement moi». Des débuts finalement réussis pour l’ancien coach de l’Olympique de Marseille puisque l’Uruguay n’a pas tremblé pour se défaire de la Roja dans la nuit de vendredi à samedi (3-1). Titularisé au cœur du 4-3-3 concocté par «El Loco», le numéro 4 du PSG a ainsi été un complément idéal au duo Federico Valverde-Nicolas de la Cruz. Si le Madrilène s’est particulièrement distingué en inscrivant le deuxième but des siens, le joueur de River Plate s’est, quant à lui, offert un doublé. Au milieu de cet entrejeu dominateur, Ugarte a, de son côté, symbolisé la révolution Bielsa.

La suite après cette publicité

Après un Mondial 2022 globalement décevant sous les ordres de Diego Alonso, l’Uruguay est entrée dans un nouveau cycle. Une nouvelle ère portée par le technicien argentin et débouchant sur un grand ménage. Désormais au placard, les anciens de la Céleste (Luis Suarez, Edinson Cavani…) ont ainsi fait place à la jeunesse locale et la première sortie des Uruguayens au stade du Centenario semble donner raison à l’ex-entraîneur de Leeds. Basé sur un pressing intense et une volonté de tous les instants de récupérer le ballon dans le camp adverse, le football dynamique proposé par Bielsa séduit déjà. Au cœur de ces belles promesses, Manuel Ugarte en laisse d’autres encore plus reluisantes… Remplaçant au Qatar il y a encore quelques mois, le numéro 5 de la Céleste s’impose, en effet, progressivement comme un élément indispensable. Déjà titularisé lors des amicaux disputés face au Japon puis contre la Corée du Sud, en mars dernier, l’ancien crack du Sporting CP a, une nouvelle fois, prouvé tout l’étendue de son talent face aux Chiliens.

La presse locale s’enflamme, le PSG se frotte les mains !

Dans la continuité de ses prestations réalisées dans la capitale française, le milieu défensif d’1m82 a épaté tout son monde. Résultat, en 90 minutes jouées, Ugarte a touché 69 ballons (96% de précisions de passes), récupéré 15 ballons - sans parler de ses 4 interceptions - et gagné 10 duels ! Des statistiques impressionnantes pour celui qui avait déjà gratté 11 ballons à la pause… Une performance logiquement saluée au sein de la presse locale. Comme l’explique El Pais, Ugarte a été «la clé de la récupération», un secteur décisif dans la victoire uruguayenne. Par ailleurs, son apport avec le ballon a aussi été souligné : «il a joué et fait jouer les autres, leur ouvrant le terrain». «Sensation inexplicable. Très heureux de porter à nouveau le maillot de mon pays. Bon début, je pense déjà à la suite», réagissait, de son côté, le nouveau pilier de la Céleste. Sans cesse disponible pour ses partenaires, le néo-Parisien a tout simplement brillé, confirmant alors son ascension express au cours des derniers mois.

La suite après cette publicité

Un apport déterminant qui n’est forcément pas passé inaperçu aux yeux de Marcelo Bielsa mais également de ses coéquipiers, d’ores et déjà fans. Présent en conférence de presse avant la victoire des siens face au Chili, Federico Valverde n’hésitait ainsi pas à dresser un tableau élogieux envers son jeune compatriote. «Il évolue dans l’un des meilleurs clubs du monde et démontre, week-end après week-end, qu’il est l’un des meilleurs milieux de terrain, non seulement en Uruguay, mais aussi en Amérique du Sud, voire dans le monde entier. J’aimerais apprendre de lui autant que possible, en tirer le maximum. C’est un très bon ami et je pense que cela facilite notre entente sur le terrain». Des mots forts confirmant l’explosion actuelle du milieu de terrain passé par Famalicão. Une chose est sûre, avec un Manuel Ugarte à ce niveau là, Marcelo Bielsa peut, lui, se frotter les mains. Et que dire d’un certain Luis Enrique, adepte du jeu de possession et des récupérations hautes…