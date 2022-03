Brésil : Lucas Paqueta vole au secours de Neymar

Neymar (30 ans) est au cœur de la tempête médiatique ces dernières heures après que de nouvelles rumeurs au sujet de son hygiène de vie. La star du Paris SG, arrivée au Brésil pour défendre les couleurs de la Seleção, a vu son partenaire Lucas Paqueta (24 ans) lui venir en aide. Présent en conférence de presse ce mardi, le meneur de jeu de l'Olympique Lyonnais a tenu à défendre son coéquipier. Avec ardeur.

«Vous m’entendrez toujours dire que Neymar est, par-dessus tout, une grande personne, un grand professionnel, qui a un talent incroyable et qui, sans doute, est le meilleur joueur de la sélection brésilienne. L’avoir avec nous est un privilège. Quand j’ai Neymar à mes côtés, je me sens beaucoup plus forts, tout comme mes autres partenaires. Il ressent ça lui aussi quand il est en sélection, on se motive plus, on se donne plus d’affection, cela nous rend plus forts. L’exigence est toujours là. Le PSG a été éliminé en Ligue des Champions, la presse et les supporters vont le pointer du doigt pour ça. Il récupère d’une blessure, il est chaque jour plus fort pour nous aider en Seleção, je suis sûr qu’il va faire ça bien», a-t-il lâché avant de répondre aux dernières accusations en date sur le n° 10 auriverde. «C’est un manque total de respect, de dire ou transmettre des informations qui sont fausses. Évidemment, il ne m’en a pas parlé, mais je suis sûr que ce n’est pas vrai. Mais les gens parlent trop, cela nous affecte un peu, c’est dur de filtrer tout ça. Je vais vous donner un exemple : des gens ont dit que c’était Neymar qui était déguisé en Spiderman chez moi pour l’anniversaire de mon fils. Vous ne pouvez pas imaginer ce que les gens peuvent dire comme sottises sur un joueur. Il y a beaucoup de choses autour d’un joueur, je crois que Neymar est un excellent professionnel et qu’il n’a pas fait ça», a-t-il envoyé. Ney appréciera.