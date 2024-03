EdF (F) : Philippe Diallo acte le départ d’Hervé Renard

Hervé Renard a mené l’équipe de France jusqu’aux quarts de finale de la Coupe du Monde à l’automne et sera de nouveau aux manettes lors des Jeux Olympiques de Paris cet été. Il s’agira sans doute de sa dernière compétition à la tête des Bleus. «Hervé a un contrat qui s’arrête après les JO fin août 2024 et il a fait savoir qu’il n’était pas certain du tout qu’il reste après. Il est mobilisé sur les Jeux et ensuite, il regarde pour son avenir», rapporte Philippe Diallo dans un entretien au Figaro.

Selon le président de la Fédération Française de Football, l’ancien sélectionneur de l’Arabie saoudite s’en ira à la fin de son contrat, sans l’avoir annoncé de manière officielle cependant. «Il l’a laissé entendre (que son départ était acté après les JO, ndlr). C’est son souhait d’aller au bout de sa mission et de ne pas la poursuivre.» Renard avait été sollicité durant la CAN par la Côte d’Ivoire pour remplacer en pleine compétition Jean-Louis Gasset. La FFF n’avait pas donné suite à cette idée de "prêter" son sélectionneur.