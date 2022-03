Thiago Silva veut jouer jusqu'à 40 ans

Cet hiver, Thiago Silva avait prolongé son contrat avec Chelsea jusqu'en juin 2023. Cependant l'ancien joueur du PSG pourrait continuer sa carrière après cette date. En effet, le Brésilien souhaite s'inspirer de l'un des plus grands défenseurs de l'histoire, comme il l'a indiqué sur le site des Blues : «j'espère pouvoir faire la même chose que Maldini à Milan, en jouant jusqu'à 40 ou 41 ans. C'est mon plan pour l'avenir immédiat et je m'y suis préparé.» A 37 ans, l'ancien capitaine du PSG a tout de même disputé 35 matchs cette saison. Une forme qu'il doit à son implication en dehors du terrain.

Le Brésilien le sait, son corps ne réagit plus de la même manière face aux efforts : «quand vous êtes jeune, vous pensez que vous êtes un super-héros. Je jouais un match par jour, donc en termes de récupération, c'était beaucoup plus rapide. Aujourd'hui, 24 heures me semblent être un délai très court pour récupérer. Il faut toujours être actif et se tenir au courant des nouvelles méthodes de récupération.» Signe d'une volonté de continuer le plus longtemps possible, Silva ne se contente pas des séances d'entrainement du club : «je fais beaucoup de choses à la maison, comme de la physiothérapie, et aujourd'hui, j'ai un meilleur régime alimentaire qu'avant. Il faut bien s'alimenter, pas avec les mauvaises choses. Cela fait partie de ce que je dois faire pour optimiser ce processus de récupération, qui doit être plus rapide pour moi.»