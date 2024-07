Le nouveau record de précocité battu par Lamine Yamal

La saison 2023-2024 aura été la saison de la révélation pour Lamine Yamal ! Le joueur de 17 ans s’est révélé sous les ordres de Xavi au FC Barcelone, avant de briller lors du dernier Euro avec l’Espagne. Une compétition qu’il a remportée, dont il a été élu le meilleur jeune joueur et meilleur passeur, avec quatre passes décisives, dont une en finale contre l’Angleterre. Il en a également profité pour battre le record du plus jeune buteur dans un Euro (face à la France, en demi-finale) et du plus jeune joueur à remporter une compétition majeure. Alors qu’il n’a pas encore 18 ans, il enchaîne les records et c’est très loin d’être fini.

Comme le rapporte le site Transfermarkt, Yamal est aujourd’hui le plus jeune joueur à dépasser la barre des 100 millions d’euros de valeur marchande. À titre de comparaison, Kylian Mbappé avait atteint les 120, en janvier 2018, à 19 ans. Il est classé à la dixième des joueurs avec la plus grosse valeur marchande dans le monde, à égalité avec Federico Valverde (Real Madrid) et Declan Rice (Arsenal).