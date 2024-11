Liga : invaincu depuis septembre, le FC Barcelone tombe face à la Real Sociedad

Un dernier match agité pour la 13e journée de Liga. En déplacement sur la pelouse de la Real Sociedad, le FC Barcelone avait l’occasion ce soir de creuser l’écart et repousser son dauphin, le Real Madrid, à 9 points. Le club de la capitale espagnole, vainqueur samedi face à Osasuna (4-0) grâce à un triplé de Vinicius Junior, a encore, pour rappel, un match en retard à disputer contre Valence. De son côté, le club basque connait une période plus difficile, et pointait à une faible douzième place avec 15 points avant ce match. Une victoire était donc presque impérative pour les hommes d’Imanol Alguacil, afin de tenter de recoller aux places européennes.

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Barcelone 33 13 +28 11 0 2 40 12 8 Real Sociedad 18 13 +1 5 3 5 11 10

Les Blaugranas ont bien cru commencer leur partie de la meilleure des manières. Après une entame sérieuse et appliquée, Robert Lewandowski, grâce à une belle passe de Frenkie de Jong, a traversé la défense et a envoyé son ballon au fond des filets (13e). Cependant, après intervention de la VAR, sa réalisation a été invalidée par l’arbitre pour une très légère position de hors-jeu. Un peu plus dans le dur après ce refus, Barcelone a laissé l’initiative à la Sociedad. Les Txuri-Urdinak en ont ainsi profité et ont ouvert le score à la demi-heure de jeu. Exploitant un mauvais alignement de la défense du Barça, Sheraldo Becker a frappé dans le coin de la cage et a marqué (33e, 1-0). Revigorée par ce but, la Real Sociedad a même failli doubler la mise avant le coup de sifflet de la mi-temps. Menée par un Takefusa Kubo en jambes ce soir, Mikel Oyarzabal a raté le cadre de peu, sur une volée du pied droit (45e+1).

Barcelone asphyxié par son adversaire

Au retour des vestiaires, les locaux ont continué de maintenir la pression sur la formation d’Hansi Flick. Oyarzabal a manqué une bonne opportunité dès la 51e minute, obligeant Inaki Pena à faire un bel arrêt. Quelques minutes plus tard, Becker a également raté une autre occasion de doubler la mise pour son équipe (53e). À l’heure de jeu, le FCB n’avait toujours cadré aucun tir. Ander Barrenetxea a ainsi continué les efforts et a décroché un tir qui est passé à quelques centimètres du poteau gauche (72e). Kubo et Oskarsson se sont pareillement procurés de jolies occasions dans les instants qui ont suivi.

La suite après cette publicité

Dans les dernières secondes, Barcelone a tenté de revenir au score. Sans succès. Une victoire importante pour la formation basque qui n’avait plus battu le FC Barcelone depuis le 9 avril 2016. La Real Sociedad remonte ainsi à la 8e place avec 18 points. De son côté, Barcelone, invaincu depuis le 28 septembre dernier, repart, ce soir, avec une mauvaise opération. Les Catalans restent tout de même leader du Championnat avec 33 points. L’absence de Lamine Yamal aura probablement pesé sur la prestation des Blaugranas aujourd’hui.