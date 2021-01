Le clan David Alaba dément un accord avec le Real Madrid

Hier soir, Marca a lâché une petite bombe. En effet, le média espagnol a révélé que le Real Madrid et David Alaba, en fin de contrat au Bayern Munich, avaient trouvé un accord pour un contrat de 4 ans. Il était aussi indiqué que l'Autrichien toucherait un salaire de 11 M€ par an. Mais ce mardi, la presse allemande est beaucoup moins affirmative que Marca.

Contacté par Bild, le père du joueur, George, a confié : «il n'y a rien de fait avec le Real Madrid et rien n'est signé. Il y a d'autres clubs intéressés». Liverpool en ferait partie selon la publication allemande. Sky Germany ajoute aussi le Barça, le PSG et les deux Manchester à sa liste de prétendants, et a indiqué que le joueur ne prendrait pas de décision avant la fin de saison.