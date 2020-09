Guingamp : Xavier Gravelaine déjà sur le départ ?

Président de l'En Avant Guingamp depuis 2011, Bertrand Desplat a fini par jeter l'éponge en début de semaine. Désavoué par le conseil d’administration, le gendre de Noël Le Graët a préféré démissionner en amont. Il est victime des mauvais résultats du club depuis plusieurs saisons, mais également de certaines décisions, comme le licenciement de Sylvain Didot après seulement deux journées. Il a été remplacé par Fred Le Grand, qui était adjoint de Desplat.

Le nouveau président cherche naturellement à imposer sa marque et la prochaine victime pourrait être Xavier Gravlaine. Arrivé en mars dernier seulement, le directeur du football du club breton est carrément sur le départ selon France Football. Le média va même plus loin, expliquant que le nouveau patron d'En Avant va rencontrer Jocelyn Gourvennec ce week-end. Rappelons que Mecha Bazdarevic a été nommé entraîneur il y a une dizaine de jours et qu'il n'a toujours pas dirigé un seul match...