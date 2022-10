Ajax Amsterdam-Naples : les compositions officielles

C’est difficile à croire mais ces deux équipes, à l’allure romantique, ne s’étaient jamais rencontrées auparavant dans la plus prestigieuse des compétitions européennes. L’Ajax Amsterdam affronte Naples ce mardi à la Johann Cruyff ArenA pour le compte de la troisième journée de la Ligue des champions (un match en direct commenté sur notre site). Après deux grands succès contre Liverpool (4-1) et les Rangers (0-3), les coéquipiers de la nouvelle pépite du foot mondial Khvicha Kvaratskhelia vont certainement vouloir faire un pas de plus vers la qualification en huitièmes de finale, en s’imposant contre les Néerlandais, vainqueurs des Rangers mais défaits contre les Reds.

La suite après cette publicité

Pour ce faire, Luciano Spalletti a aligné un 4-2-3-1 avec son milieu favori Lobotka Zambo Anguissa devant une défense Olivera, Kim Min-Jae, Rrahmani, Di Lorenzo. Du côté de l’Ajax, Tadic est titulaire aux côtés de Steven Bergwhijn et Mohammed Kudus.

La composition de l’Ajax Amsterdam : Pasveer – Blind, Bassey, Timber, Rensch – K. Taylor, E. Álvarez, Berghuis – Bergwijn, Tadić, Kudus

La composition de Naples : Meret – Olivera, Kim Min-Jae, Rrahmani, Di Lorenzo – Lobotka, Zambo Anguissa – Kvaratskhelia, Zieliński, Politano – Raspadori

Pour cette nouvelle saison de Ligue des Champions, nous vous offrons en exclusivité avec notre partenaire Unibet un bonus de 200€ avec le code FMUNI. Créez votre compte dès aujourd’hui pour profiter de cette offre.

Suivez la Ligue des Champions sur RMC Sport. Cliquez ici pour vous abonner et accéder aux matchs de ce soir.