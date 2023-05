Darmstadt assure sa montée en Bundesliga

Darmstadt de retour en Bundesliga. Après leur victoire contre Magdebourg (1-0) ce vendredi, les Die Lilien ont assuré leur montée dans l’élite du football allemand la saison prochaine. Une première pour eux qui n’avaient plus évolué en première division depuis 2017. Lors de cette rencontre crucial donc, le héros de la soirée a été Phillip Tietz, qui a inscrit l’unique but du match (36e), après une passe de Tobias Kempe.

À deux journées de la fin du championnat, les hommes de Torsten Lieberknecht ont six points d’avance sur Heidenheim (2e), et sept points sur le troisième, Hambourg. Quasiment assuré d’être champion, Darmstadt s’offrirait le troisième titre de champion de Bundesliga 2 de son histoire, après 1978 et 1981. Un succès ce vendredi qui a ravi les supporters du club, qui ont envahi la pelouse au coup de sifflet final.

