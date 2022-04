beIN SPORTS régale pour les quarts de finale retour de l’UEFA Champions League !

La plus prestigieuse des compétitions européennes est de retour ! Et ce sont deux superbes affiches qui sont à vivre en direct et en exclusivité sur beIN SPORTS :

Mardi 12 avril à 21h sur beIN SPORTS 1 : Bayern-Villarreal (duo de commentateurs : Jean-Charles Sabattier et Patrick Guillou)

Mercredi 13 avril à 21h sur beIN SPORTS 1 : Liverpool-Benfica (duo de commentateurs : Christophe Josse et Daniel Bravo)

Deux soirées exceptionnelles avec à chaque fois un gros dispositif. Prise d’antenne à 20h15 avec l’émission CLUB beIN CHAMPIONS présentée par Thomas Thouroude accompagné par Margot Dumont et les consultants Sonny Anderson (mardi soir) et Marcel Desailly (mercredi soir) pour une présentation complète de l’affiche de 21h.

Après la rencontre dès 23h, retrouvez en plateau Darren Tulett, entouré par deux consultants de la chaine Marcel Desailly et Luis Fernandez (mardi soir) et Jean-Pierre Papin et Omar Da Fonseca (le mercredi soir), pour votre rendez-vous CHAMPIONS SHOW avec le débrief du match diffusé sur beIN SPORTS 1, ainsi que le résumé en grand format de l’autre affiche de la soirée.

