Serie A : l’Atalanta Bergame étrille le Torino, Naples dit adieu à l’Europe

L’Atalanta Bergame est sur un petit nuage. Seule équipe de la saison à avoir battu le Bayer Leverkusen cette saison, la Dea peut se targuer d’avoir bien choisi son moment pour le faire. En effet, mercredi, en finale de Ligue Europa, les Bergamasques n’ont donné aucune chance aux hommes de Xabi Alonso au terme d’une rencontre spectaculaire marquée par un triplé d’Ademola Lookman (3-0). Et comme Gian Piero Gasperini n’avait aucunement envie de freiner son équipe, cette dernière n’a pas ralenti ce dimanche contre le Torino et s’est imposée sur le même score face à la formation piémontaise. Gianluca Scamacca ouvrant le score d’une superbe inspiration (1-0, 26e), le héros de Dublin a encore frappé en y allant de son but juste avant la pause (2-0, 43e).

Classement live Serie A # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Inter Milan 93 38 66 29 6 3 88 22 2 Milan 75 38 27 22 9 7 76 49 3 Juventus 71 38 23 19 14 5 54 31 4 Atalanta 69 37 31 21 6 10 70 39 5 Bologne 68 38 22 18 14 6 54 32 6 Rome 63 38 19 18 9 11 64 45 7 Lazio 61 38 10 18 7 13 48 38 8 Fiorentina 57 37 14 16 9 12 58 44 9 Torino 53 38 0 13 14 11 36 36 10 Naples 53 38 7 13 14 11 55 48 11 Genoa 49 38 0 12 13 13 45 45 Voir le classement complet

Mario Pasalic a parachevé le festival des Bleu et Noir en marquant sur penalty (3-0, 71e). Une belle victoire devant leur public qui leur permet de grimper à la quatrième place. Le faux-pas turinois n’a même pas profité au Napoli dans le même temps. Recevant Lecce dans le même temps, les Partenopei n’ont jamais été en mesure de l’emporter et ont dû concéder un nul vierge et frustrant qui enterre leurs derniers espoirs européens. Le Napoli termine ainsi la saison à une terne dixième place. Neuvième, le Torino sera en Conférence League si la Fiorentina bat l’Olympiakos en finale de C4 ce mercredi.