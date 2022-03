Maroc : la position radicale de Vahid Halilhodzic sur Ziyech et Mazraoui

Vahid Halilhodzic et le Maroc ont dévoilé leur liste pour les barrages de la Coupe du Monde face à la RDC en conférence de presse ce jeudi. Comme prévu, Hakim Ziyech et Noussair Mazraoui ne sont pas présents dans cette liste. En effet les deux joueurs sont en froid avec leur coach et avait annoncé publiquement qu'ils refuserait toutes convocations.

En conférence de presse, le sélectionneur marocain a expliqué ne vouloir plus perdre de temps à parler d'eux :« je parle souvent avec Lekjaa (le président de la fédération marocaine). Ziyech et Mazraoui étaient sur la liste. Ils ont fait le choix de refuser. On respect ce choix. Mais maintenant, c’est fini. Je ne parlerais plus jamais d’eux. Je me concentre sur mon groupe et les joueurs convoqués.»