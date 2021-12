MU : une nouvelle option séduisante pour Edinson Cavani

Barça, ou pas Barça ? C'est la question que tout le monde se pose en Uruguay, à Manchester et à Barcelone. Si certains médias affirment que l'ancien Parisien Edinson Cavani est très proche du club catalan, d'autres expliquent en revanche qu'il n'y a rien entre les Barcelonais et le Matador.

Et selon Globoesporte, Corinthians est en embuscade. Le club brésilien a en plus un argument conséquent : une puissance financière telle qu'il a déjà proposé un montant supérieur à celui que pourrait lui offrir le Barça et bien d'autres clubs européens. En plus d'un statut de star de l'équipe. Les Red Devils, eux, ne devraient pas poser trop d'obstacles à son départ. La balle est donc dans son camp.