L2 : Saint-Etienne enchaîne, Laval renversant, Grenoble nouveau dauphin

Alors qu’Auxerre s’est invité sur le podium en battant Troyes plus tôt dans la journée grâce au premier but en professionnel d’Elisha Owusu (2-1), 8 rencontres comptant pour la 7e journée de Ligue 2 se disputaient dans le cadre du traditionnel multiplex ce samedi. Parmi les affiches croustillantes, celle entre Amiens et Valenciennes n’a pas eu l’effet escompté. Les Picards ne sont pas parvenus à forcer le verrou nordiste malgré l’entrée en jeu d’Andy Caroll (0-0). Invaincu jusqu’ici, Grenoble a confirmé sa forme étincelante en remportant son duel face à la lanterne rouge du championnat Quevilly-Rouen (2-1), seule équipe à ne pas avoir encore gagné cette saison. À Francis Le Basser, Laval avait l’occasion de prendre de l’avance sur son dauphin en tête du classement en cas de résultat favorable contre Guingamp. Piégé au retour des vestiaires, le SLMFC a rapidement égalisé avant de renverser le club breton en fin de partie (2-1).

Classement du championnat de Ligue 2 # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Laval 16 7 5 5 1 1 10 5 2 Grenoble 13 7 4 3 4 0 5 1 3 Amiens 13 7 1 4 1 2 8 7 4 Caen 12 6 7 4 0 2 11 4 5 Auxerre 12 7 5 3 3 1 14 9 6 Rodez 11 7 3 3 2 2 11 8 7 Angers 11 7 1 3 2 2 8 7 8 ASSE 11 7 1 3 2 2 7 6 9 Guingamp 10 7 5 3 1 3 13 8 10 Annecy 10 7 3 2 4 1 9 6 Voir le classement complet

Dans les autres rencontres, Pau est passé complètement à côté de son match et c’est Annecy qui en a profité en s’offrant le carton de la soirée (3-0). Après avoir enregistré sa première victoire de la saison la semaine passée en Normandie, Concarneau est retombé dans ses travers en concédant une nouvelle défaite face à Saint-Etienne (0-1), qui intègre pour sa part le Top 10 au même titre que Rodez, tombeur de Dunkerque (2-1). De son côté, Angers a renoué avec le succès face à Bastia (2-0) à l’instar d’Ajaccio qui a pris le meilleur sur le Paris FC (2-1).

Tous les résultats de 19 heures

Ajaccio 2 - 1 Paris FC : Jabol-Folcarelli (56e), Bamou (68e) / Hamel (58e)

Amiens 0 - 0 Valenciennes

Angers 2 - 0 Bastia : Capelle (28e), Bahoya (90e+8)

Concarneau 0 - 1 Saint-Etienne : Sissoko (73e)

Dunkerque 1 - 2 Rodez : Bilingi (56e) / Buades (16e), Hountondji (67e)

Grenoble 2 - 1 Quevilly-Rouen : Benet (14e), Diarra (54e) / Yade (45e)

Laval 2 - 1 Guingamp : Diaw (62e), Tchokounte (89e) / Guillaume (49e)

Pau 0 - 3 Annecy : Larose (44e), Cady (45e+5), Mouanga (59e)