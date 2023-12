Chelsea : Jonathan Tah pour remplacer Thiago Silva ?

Titulaire indiscutable dans la défense centrale du Bayer Leverkusen, et ce depuis plusieurs saisons, Jonathan Tah est en très grande forme. À l’instar d’une équipe qui règne sur la Bundesliga en étant toujours invaincue en 13 journées. Mais l’Allemand aux 21 sélections pourrait bien être tenté par une nouvelle expérience après plus de 8 ans passés au Bayer 04. Ce qui est sûr, c’est que Chelsea ne serait pas contre le faire venir en Premier League.

À en croire les informations de Christian Falk de BILD, Jonathan Tah serait sur les tablettes des Blues afin de succéder à Thiago Silva, qui devrait sans doute rentrer au Brésil à l’issue de la saison. Le défenseur central du Bayer Leverkusen a un profil intéressant, et son contrat expire en 2025. À 27 ans, le natif d’Hambourg apporterait son expérience au sein d’une des équipes les plus jeunes d’Angleterre, et pourrait parfaitement épauler les Frenchies que sont Benoit Badiashile, Axel Disasi ou encore Wesley Fofana dans les lignes arrières. À suivre.