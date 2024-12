Girona - Real Madrid : les compositions officielles

Le Real Madrid est en déplacement à Girona dans un match de la 16e journée de Liga. Les Madrilènes sont actuellement 2e du championnat, à cinq points du FC Barcelone. L’objectif de ce soir est donc la victoire et un rapproché au classement pour les Merengues. En face, Girona pointe à la 8e place mais n’a plus perdu en Liga depuis la fin octobre. Ce match est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

Pour cette affiche, Carlo Ancelotti opte pour un 4-4-2. Courtois dans le but, Tchouameni avec Rüdiger dans l’axe, Mendy et Vazquez sur les côtés de la défense. Valverde et Modric sont associés dans le cœur du jeu, Bellingham et Arda Gûler sur les ailes. Enfin en attaque, Mbappé est associé à Brahim. En face, Girona arrive en 4-3-3 pour affronter le Real, Miovski et Gil seront notamment à suivre sur le front de l’attaque.

Les compositions

Girona : Gazzaniga - A.Martinez, D.Lopez, Krejci, M.Gutierrez - Gil, Martin, Romeu, Van de Beek, Asprilla - Miovski

Real Madrid : Courtois - Vazquez, Tchouameni, Rüdiger, F.Mendy - A.Güler, Valverde, Modrid, Bellingham - Brahim, Mbappé